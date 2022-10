(VIDEO) Carlos Espinal regresa a escena en su rol actoral en el musical “La jaula de las locas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Primera Memoria Productions & Films continúa apostando a la calidad con la presentación de puestas en escena de calidad. En esta ocasión es “La Jaula de las locas”, la aclamada comedia musical más divertida de Broadway que llega a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, el próximo 16 noviembre a las 8:30 pm.

En un encuentro de prensa realizado este lunes en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional, se ofrecieron los detalles del musical que tiene como figura protagónica a Carlos Espinal, un actor y director que ha marcado su trayectoria en las artes escénicas con excelente desempeño.

El musical reúne a un gran elenco de primeras figuras de la escena nacional de la talla de la polifacética Cecilia García quien interpreta a Jacqueline; José Lora (Checho) en su rol protagónico de George; Raeldo López, como Jaycob; el experimentado actor Richard Douglas como el señor Din Don; la actriz y cantante Ana Rivas como la señora Din Don y Sabrina Gómez como Hanna.

El musical reúne a un gran elenco de primeras figuras de la escena nacional de la talla de la polifacética Cecilia García quien se meterá en la l piel de (Jacqueline); José Lora (Checho) en su rol protagónico de George; Raeldo López, como Jaycob y Alejandro Moss (Jean Michel) quien sustituye a JJ Sánchez, que la semana pasada sufrió un accidente de automovilístico; el experimentado actor Richard Douglas como el señor Din Don; Ana Rivas como la señora Din Don y Sabrina Gómez como Hanna.

En roles destacados estarán Miguel Lendor (Papachin); Mario Arturo; Laura Isabel Fernández, Julian Bocquier, Frank Salazar y Edwin Rivera; Vannesa Cucurrullo.

“La jaula de las locas” cuenta con la dirección musical del maestro Dante Cucurulllo, la coreografía de Iván tejada, la dirección de arte de Marcos Malespín. En la dirección de escena está Amaury Esquea, el montaje de voces, Sibelle Márquez, fotografías y videos Pine Box Studios.

Completan el extraordinario elenco más cuarenta artistas en escena, danza, música y un gran colorido en la comedia más exitosa de Broadway, con 11 nominaciones a los Tony Awards, con tres Drama Desk Adward, basada en la popular obra teatral francesa “LA CAGE AUX FOLLES” escrita por Jean Poiret en 1973.

Carlos Espinal, además de su rol protagónico es el director general del musical y Cecilia García quien tiene una participación especial es la productora artística de “La jaula de las locas”.

“Se trata de una producción que ha logrado importantes reconocimientos en el circuito de la producción de Broadway en Estados Unidos, en la cual asumimos un rol estelar junto a relevantes figuras del arte nacional”, expresó Carlos Espinal, quien, además de su desempeñó protagónico dirigirá el musical.

La coreografía Iván Tejada, dirección de arte, Marcos Malespín, dirección de escena Amaury Esquea, montaje de voces y participación especial Sibelle Márquez. Maquillajes y peinados, Jacqueline Almonte y Jhonatan Jiménez Pérez, Sibelle Márquez, fotografías y videos Pine Box Studios y un amplio equipo de expertos en la producción teatral.

Estrenada en más de 60 países y con dos versiones cinematográficas “La jaula de las Locas” está catalogada como “La mejor comedia en décadas producida en broadway”.

Sinopsis:

Zaza (Carlos Espinal) y George, José Lora-(Checho), una encantadora pareja gay, son los propietarios de un afamado club de travestis: La jaula de las locas (“La cage aux folles”). Su vida se verá convulsionada cuando el hijo de la pareja gay, Jean Michel (Alejandro Moss), de 20 años, decide casarse con su novia Ann Din Don (Laura Isabel Fernández), hija de un importante político extremadamente conservador, Edward Dindon (Richard Douglas), cuyo lema es “Familia, Progreso y Moral”. El conflicto comienza con el pedido de Jean-Michel a su padre para que el día de la presentación de sus suegros, Zaza y George oculten su vinculación con el cabaré La jaula de las locas (“La cage aux folles”).

A partir de ese momento, esta comedia de enredos se convertirá en un hilarante encuentro de situaciones inesperadas y sus personajes, se verán obligados a realizar una infinita cantidad de malabarismos para esconder “el gran secreto de la pareja gay” y una mucama/mayordomo (Raeldo López) que ayuda a complicar más las cosas, lo cual causa más enredos y finalmente se salen de control, los suegros descubren el engaño y todos se verán envueltos en un final inolvidable y de grandes … ¡Carcajadas!!!.

Una gran orquesta, música en vivo, una pléyade de importantes bailarines, actores y cantantes, llenarán la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Una gran producción escénica al estilo Broadway llena de coloridos vestuarios, mucha risa, musicales inolvidables, divertidas coreografías y grandes actuaciones.

Fechas

“La jaula de las locas se presentarán desde el 16 al 20 de noviembre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 pm.

Información

Las boletas están a la venta a través de la plataforma https://www.uepatickets.com y todos sus establecimientos.

De sus autores Harvey Fierstein (Libro)

Harvey Fierstein es una fuerza de Broadway como ninguna otra. Ha escrito libros de varias producciones musicales exitosas, obras de teatro escritas y protagonizó más de 60 películas y representaciones teatrales diferentes. Fierstein también ha sido siempre una voz fuerte en la comunidad LGBTQ. Nació en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 6 de junio de 1954. Cuando tenía solo quince años hizo su primera actuación en un club en East Village. Recibió un título de Bellas Artes del Instituto Pratt en Brooklyn. Escribió una obra de teatro en 1972 que se convirtió en su primera producción escrita para el Playwright’s Workshop Club en Nueva York.

Su mayor oportunidad fue su obra Torch Song Trilogy. Aunque la trilogía no llegó a Broadway hasta 1983, la obra le mereció a Fierstein dos Tony, incluyendo Mejor obra y Mejor Actor (Fierstein protagonizó el papel principal). Torch Song Trilogy se convirtió luego en una película en 1988 con Fierstein nuevamente como protagonista. La película también protagonizó Matthew Broderick y Anne Bancroft.

Su trabajo en el teatro y su perspectiva honesta, divertida e inteligente es lo que lo llevó a la producción de La Cage Aux Folles. Era joven, pero podía proporcionar una voz fresca y normal dentro de la literatura de su comunidad. La Cage Aux Folles está tomada de la obra bien escrita de Jean Poiret de 1973 del mismo título. Fierstein tuvo que encajar la obra en una producción musical. Su adaptación de La Cage Aux Folles le valió el Tony al Mejor libreto de un musical.

Películas notables / Televisión Fierstein

Hairspray Live! Actor (2016); Mulan Actor (1998) ; Independence; Day Actor (1996) ; Sra. Doubtfire Actor (1993); Cheers Actor (1992);;The Simpsons Actor (1990) ; Torch Song Trilogy Actor (1988); Musical / Play Productions; Casa Valentina Play (2014) Kinky Boots Book (2013) ; Newsies El libro musical (2012); A Catered Affair Book, Actor (2008); Legs Diamond Book (1988); Safe Sex Play, Actor (1987); Libro La Cage aux Folles (1983) yTorch Song Trilogy Book, Actor (1982)

Herry Herman

¡La Cage Aux Folles llegó después del éxito de Hello Dolly! y Mame. Herman estaba buscando algo para trabajar después del éxito de Mame. Herman quería ser parte de La Cage Aux Folles desde el principio. Después de ver la película francesa de 1978, del mismo título, quiso convertirlo en un musical. Sin embargo, un equipo ya había reclamado sus derechos y estaba en el proceso de convertirlo en una producción teatral. Fue durante el trabajo de Herman en un nuevo musical llamado Jersey’s Girls que fue contactado por el equipo de producción de La Cage para hablarle a Herman sobre la musicalización, arreglos y partituras del espectáculo. Herman estaba emocionado. Más tarde, los escritores originales fueron retirados y se le pidió a Herman que hiciera la música y la letra.

Producciones musicales

Jersey Girls Music, Conception, Letras (1985); La Cage aux Folles Music, Letras (1983); Un día en Hollywood / Una noche en Ucrania; Canciones destacadas, Letras destacadas (1980); The Grand Tour Music, Letras (1979) ; Mack & Mabel Music, Letras (1969) ; Dear World Music, Letras (1969); Mame Music, Lyrics (1966) ; Hello Dolly! Música, letras (1964) y Milk and Honey Music, letras (1961).

