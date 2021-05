(VIDEO) Carlos Durán llama “genio del mal” a Santiago Matías

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras el “lío” que se ha armando en el espectro digital, entre los youtubers Santiago Matías y Carlos Durán, a raíz de una entrevista a un joven que se ha visto envuelto en la filtración de un videoclip que involucra menores de edad sosteniendo relaciones sexuales, este último consideró que Matías es un “genio del mal”.

Durán, en una entrevista que cedió para el equipo del programa radial “El Mañanero”, alega que el accionar de Santiago Matías, de querer “fuñirlo”, se debe a que Julio Giráldez, el joven involucrado en todo el embrollo, no quiso hacer la entrevista con él.

“Es un genio, pero un genio del mal. Yo anoche oré por Alofoke para que Dios le llene ese corazón de amor porque lo necesita mucho. Al final, eso le afectará a él solo. El puede ser, no el mejor de República Dominicana, el mejor del mundo, pero quien tiene el corazón tan podrido no le va ir bien. Hablar de Dios y ayudar a la gente no es solo para la cámara”, acotó Durán.

En ese sentido, Bolívar Valera, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana y una de las figuras estelares de la programación, añadió que “Es egoísmo simplemente, no hay más nada que explicar. Nosotros lo hemos vivido. A nosotros nos han comprado invitados porque le pagan para que no vengan, montaron una campaña contra Manolo Ozuna, pero no hay ninguna razón que no sea simple egoísmo”.

Además, durante el encuentro en el programa de radio, Carlos mostró un audio de una persona que alegadamente trabaja para el equipo de Alofoke Media Group, cuya identidad permaneció anónima, quien se expresaba en términos diminutivos hacía otras plataformas digitales, como la suya y la de CapricornioTV, y manifestaba que “ya no le interesaba” la entrevista con Julio.

Las declaraciones del youtuber, que acumula más de cuatro millones de suscriptores en su canal, surgen luego que su nombre figurara en las primeras posiciones de las tendencias de redes sociales luego de que internautas cuestionaran su accionar al pretender publicar una entrevista con el objetivo de dar seguimiento a la historia de este joven que se ha visto envuelto en un tema sensible para la sociedad.

Ante los señalamientos de los internautas, quienes cuestionaban el accionar de Carlos por querer dar visibilidad a un hecho ilegal, finalmente Durán decidió no publicar la entrevista que le realizó a Julio Giráldez, y a través de su cuenta de Instagram alegó que su intención era sencillamente dar a conocer una versión de los hechos que no habían salido a la luz.

Durante su intervención el programa radial, Durán aclaró que la razón principal por la que no publicará la entrevista en su canal de YouTube, se debe a que la madre del joven le solicitó que no lo hiciera.

Sin embargo, indicó sobre Santiago Matías que “por views quiere troncharle el futuro a un muchacho llamándolo violador de menores sin siquiera escuchar su historia”.

Tras el anuncio que realizó Durán en sus perfiles de redes sociales, sobre la entrevista de Giraldez, Santiago Matías, informó que solicitó a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) retirar su nominación de la categoría YouTuber del Año, en la que compite con él, en virtud de no se siente cómodo de “compartir dicha postulación con personas que buscan generar contenido para lograr notoriedad, violentado la dignidad de los niños, niñas y adolescentes”.

Asimismo, el influencer manifestó en la misma publicación que “los comunicadores tenemos las herramientas más fuertes para ser grandes aliados a la hora de amplificar la voz de los niños, de reclamar sus derechos, expresar sus puntos de vista y aspiraciones”.

Durán, a través de un video que colgó en su canal de YouTube, calificó a Matías de “demagogo” y expresó que a pesar de que muchas personas le han hablado bien de él a nivel profesional, nadie lo ha hecho a nivel personal.