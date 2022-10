(VIDEO) Cardióloga advierte aumentan enfermedades cardiovasculares en jóvenes; exhorta cuidar salud desde el balance

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cardióloga internista Erick Carmen Miranda señaló que cada vez más pacientes jóvenes son afectados por enfermedades cardiovasculares, por lo que exhortó a la población a interiorizar los factores que la está llevando a enfermarse a más temprana edad y a cuidar la salud desde el balance.

“Uno de los retos que nosotros enfrentamos como población es entender cuáles son los factores que nos están llevando a enfermarnos a más temprana edad y básicamente la respuesta a esas preguntas está prácticamente en el estilo de vida que estamos llevando, entre otras cosas”, expresó.

Sostuvo que transformar la salud desde el balance es entender la integralidad que tiene el ser humano y que todo lo que hace repercute en su sistema de salud, y una de las formas en que se manifiesta frecuentemente es a través de lo que son las enfermedades cardiovasculares.

Miranda fue entrevistada por los comunicadores Jorge Moreno, Milcíades Guevara y Jassen Valdez, en el programa "Enfrentados".

(Ver programa).

“Tener balance es entender qué actividades física yo realizo, cómo yo me alimento, descanso, comparto con mis seres queridos que es una de las cosas que más bienestar nos pueden producir y que quizás la dejamos mucho de lado por los afanes del día a día, es encontrar una forma de tener un balance en cada una de estas áreas teniendo en cuenta el objetivo principal que es tener una buena calidad de vida”, acotó.

También, Miranda puntualizó que la clave para superar cualquier condición no es únicamente llevar un tratamiento médico, sino que eso es un complemento al estilo de vida del paciente.

“Por ejemplo, si yo tengo un diagnostico de hipertensión y de repente yo sigo quizás llevando la misma alimentación, teniendo el mismo ajetreo de vida, no cuido lo que como, no hago ejercicio, obviamente independientemente del medicamento que a mí me vayan a poner quizás yo no voy a tener una estabilidad dentro de esos niveles tensionales”, expresó.

En tal sentido, la doctora dijo que mejorar el estilo de vida es el primer paso para que la persona comience a cuidar su salud y prevenga la aparición de alguna condición médica.

