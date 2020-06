(VIDEO) Cardi B pide a seguidores votar por candidato a senador del PRM por Montecristi

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EEUU. – Circula en redes sociales un video en el que la rapera de origen dominicano Belcalis Almánzar, mejor conocida como Cardi B, pide a sus seguidores apoyar al candidato a senador por Montecristi por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), de cara a los comicios del 5 julio.

La rapera pidió brindar respaldo a Ramón Antonio Pimentel Arias, conocido como Moreno Arias.

“Querida gente, es la Cardi que te está hablando, quiero que la gente de Montecristi salga el cinco de julio a votar”, indicó la intérprete de I Like It

“No se quede en casa, vamos a votar por Moreno Arias. Tenemos que votar por un senador que esté con el pueblo”, manifestó la rapera.

En el mismo audiovisual colgado en Instagram, Cardi B se defendió de los ataques recibidos por nacionalistas en las redes sociales tras la publicación de una fotografía de las banderas de República Dominicana y Haití en la marcha en Estados Unidos por la muerte de George Floyd.

“Lo que me gusta. ¡Lo que amo! NO, no ir y venir con esa otra porquería porque eso no es lo que creo y defiendo. UNIDAD es lo que defiendo y de eso se trata», posteó Cardi B, pero su publicación provocó una ola de comentarios en su contra.

En los comentarios los usuarios la califican de bruta, estúpida e ignorante lo que llevó a la artista a responderle en un Live.

Anuncios

Relacionado