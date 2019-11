(VIDEO) CARD y Comisión Nacional Electoral manifestaron consternación por destrucción local de Zona Colonial

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Comisión Nacional Electoral (CNE) manifestaron consternación por la destrucción de su local de la zona colonial por parte de miembros del Frente de Abogados del @prm_oficial , tal y como se evidencio en los videos de seguridad. A través de un comunicado, el CARD indicó que los actos de desorden y violencia fueron realizados por Belgia Soler, presidenta del Frente de Abogados del PRM; en compañía de los juristas Miguel Campos, Erick Cornielle, Dullar y el chofer de Soler que tiene como apodo El Gringo, todos de la misma tendencia. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do