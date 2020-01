Video capta momento en que desconocidos asaltan mujer en Alma Rosa

View this post on Instagram

Atraco a la vista. Dos hombres a bordo de una motocicleta atracaron una mujer mientras se desplazaba por una calle del sector Los Jardines de Alma Rosa, en Santo Domingo Este. El hecho quedó captado en cámaras y según los moradores del lugar, esta escena se repite a diario en la zona, por lo que le piden un patrullaje constante a la Policía Nacional(@policiard ). Video cortesía de @informate809 #elnuevodiariord