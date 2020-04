(VIDEO) Capitaleños continúan abarrotando supermercados ante COVID-19

View this post on Instagram

Desde primeras horas de este sábado residentes del sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, abarrotan supermercado. En las imágenes se observa una fila y aglomeración de personas práctica no recomendada por las autoridades de salud, con el objetivo de reducir la cadena de contagios por Coronavirus. #Elnuevodiariord #covid19