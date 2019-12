VIDEO: Capital se queda vacía; cientos parten al interior para despedir el año con seres queridos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde tempranas horas de la mañana de este martes cientos de vacacionistas se desplazan al interior del país para pasar el fin de año y recibir el 2020 junto a familiares y seres queridos.

En un recorrido realizado por reporteros de El Nuevo Diario, pudo observarse el éxodo masivo de personas que realizaban filas en las diferentes terminales de autobuses para partir a sus respectivos destinos.

Una de las paradas de la Avenida Duarte donde mayor cantidad de pasajeros se observó fue la de San Juan de la Maguana, donde mostraban su alegría por ir a compartir esta fecha tan importante del año junto a sus familiares.

“Me siento muy feliz porque voy a disfrutar con mi familia que hace un año no veo”, expresó Rosa Montero Montero, quien viaja hacia el municipio de El Cercado.

En tanto que Joselo Famila manifestó que llevaba cinco meses ahorrando el dinero que dijo gastará en su natal pueblo, Las Matas de Farfán, donde piensa permanecer hasta el próximo jueves.

A pesar de la gran demanda de pasajeros, el precio del pasaje hacia esta provincia no sufrió modificaciones, según indicaron choferes y cobradores consultados.

En la parada de Caribe Tours de la 27 de Febrero con Leopoldo Navarro el ambiente era similar.

Aquí las filas de viajeros para abordar el autobús era intensa, pero esto no era sinónimo de obstáculo para ellos, ya que se mostraban con rostros alegres. Y no era para menos. Muchos van a ver a parientes que tienen más de dos años no lo hacen.

Tal es el caso de Carmen Duarte, quien viaja a San Francisco de Macorís de donde es oriunda su familia.

“Hace casi tres años que no veo a mis hermanos y sobrinos. Me siento muy feliz porque hoy los voy a ver”, expresó Duarte en tono muy alegre.

De su lado el señor Víctor Fadul exprsó que viaja para Santiago a pasar este día junto a sus padres y otros familiares, como lo hace todos los años, según dijo.

El flujo masivo de vacacionistas hace que la ciudad capital se quede “vacía”, aprovechando los que se quedan para realizar diferentes actividades en sus calles, que suelen lucir desierta para esta época.

Más de 40 mil hombres cuidarán viajeros

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que las 22 instituciones que lo conforman desarrollan desde ayer la segunda fase del operativo “Pacto Por la vida, Navidad Segura 2019”, con el refuerzo de la prevención en las provincias donde se registró mayor número de incidentes en la etapa anterior.

Indicó que más de 40,000 efectivos estarán desarrollando labores de vigilancia para la prevención de incidentes y atención a la población, con un incremento de la seguridad en Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, El Seibo, La Vega y San Cristóbal, explicó en rueda de prensa el director del COE, Juan Manuel Méndez.

