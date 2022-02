(VIDEO) Cantautora cristiana Elizabeth Sánchez asegura que quererse a sí misma la rescató del acoso  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantautora de música cristiana Elizabeth Sánchez reveló que el quererse a sí misma para luego querer a los demás es el mayor valor que le han dado sus padres y fue lo que la rescató del acoso escolar cuando al ser una niña se burlaban de ella por tener una discapacidad intelectual severa en las matemáticas, denominada discalculia, y no caminar de la misma en la que lo hacían otros niños.

“A veces las palabras duelen mucho más que los golpes. Yo era diferente en todos los sentidos, no aprendía igual y eran muchas burlas, pero creo que al final del camino todo el mundo tiene algo especial y bonito que brindar, lo físico se va muy rápido, pero lo que tú tienes en tu interior y en el corazón lo debes mantener para siempre”, expresó la soprano lírica cubana.

Elizabeth fue entrevistada por la coach Lolita Suárez en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

La también conferencista narró que al momento de nacer ocurrieron algunas complicaciones que le causaron tres paros cardíacos respiratorios y la dejaron en coma por 28 días hasta que despertó un Domingo de Resurrección.

“Mis padres antes de tenerme eran ateos no creían que había algo más allá, todavía no tenían en su corazón ni en su mente que podía haber una vida espiritual, una vida con Dios, ellos lo tuvieron que reconocer bajo un gran sufrimiento, el cual fue ver morir a su primera hija, y si sobrevivía en qué circunstancias iba a poder llevar su vida”, contó.

Dijo que gracias a Dios ya a un año de edad se veía prácticamente como una bebé normal aunque con el paso del tiempo fue notando que tenía alguna discapacidad que no la dejaba avanzar, y sobre todo cuando llegó a vivir a la República Dominicana a los tres años y comenzó a sufrir acoso escolar.

No obstante, Elizabeth manifestó que lo que sufrió venía escrito en su vida y lo hubiera podido padecer en cualquier otro lugar porque Dios va marcando cada paso que la gente da, y él no trae lo malo, sino la vida misma para que todos puedan aprender y sean mejores personas.

“Si yo no hubiera pasado por todo ese sufrimiento en estos momentos no fuera la persona que soy y no entendiera la vida en la magnitud en la que la entiendo, que es como aceptar lo diferente y quererlo, pero también quererte a ti misma, si tú no te quieres primero no vas a poder dar amor a los demás porque no te quieres, no te aceptas a ti”, consideró.

Expresó que en el momento en que pudo aprender eso empezó a hacer ajustes en su vida de cómo podía ser mejor persona aún estando en un mundo exterior en aquel entonces tan cruel, además, aseguró que nunca dudó del amor de Dios y lo sentía cada vez que veía ese odio y a cada paso que daba.

en el pasado enero fue nominada a los Premios Redención, en la categoría mejor álbum del año, por su disco "Nace una Esperanza".

