(VIDEO) Cantautor venezolano cuenta en Expo Cibao como una santiaguera conquistó su corazón

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantautor venezolano, artísticamente conocido como “Yordanzon”, contó en el marco de Expo Cibao, una feria que busca exaltar los productos de la región Norte, como una cibaeña conquistó su corazón y lo llevó a echar raíces en la Ciudad Corazón.

“El amor es una magia, una simple fantasía. En uno de esos tours que estaba haciendo de televisión y radio, coincidí con la chica que conquistó mi vida”, expresó.

Manifestó que su historia de amor comenzó en medio de la pandemia, estando él en la ciudad de Santo Domingo, por lo que el romance se vio forzado a crecer a través de las redes sociales, distanciamiento que aprovechó para escribir una de sus canciones más chula, titulada “Toque de Queda”.

El artista realizó estas declaraciones al ser entrevistado por Edward Ramírez en el programa “La Embajada”, realizado desde el innovador stand de El Nuevo Diario TV, en la feria multisectorial Expo Cibao 2022, celebrada en el Parque Central de Santiago de los Caballeros.

Narró que resultado de ese amor hoy su familia está compuesta por tres integrantes, pues aquel que en medio de la pandemia parecía imposible, al final quedó sellado con la llegada de un hijo.

El venezolano que se declara un hijo de Quisqueya, agradeció a Santiago por todas puertas que le ha abierto a carrera artística y por la forma en que las personas han acogido cada una de sus canciones.

“Santiago me ha permitido estar en los medios de comunicación, me ha permitido moverme, tuvimos un concierto aquí con mi música y me han pasado cosas muy hermosas”, expuso.

La presentaciones en bares, restaurantes y hoteles son su plato fuerte y a través de ella espera seguir creciendo y cautivando, pero esta vez no solo el corazón de su esposa, sino también a todo el público de la República Dominicana.

