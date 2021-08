(VIDEO) Cantautor Pavel Núñez se declara apasionado de la salsa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantautor Pavel Núñez habló de su más reciente álbum titulado “Pavel Trópico”, que ha coincidido con la celebración de los 20 años de haber lanzado su primer disco, “Paso a Paso”, y aseguró que siempre ha sido salsero a pesar de que la mayor parte de su repertorio es música pop.

“Definitivamente yo no escapo a la posibilidad de mi comarca geográfica y eso fue lo que pasó ahí, y entonces han coincidido por cuestiones de pandemia, porque si no, hubiese lanzado el álbum tropical el año pasado”, contó el intérprete de “Te di”.

Pavel emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Raymond Moreta, en el programa “La Embajada”, el cual se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, reveló que no escapa de lo que es su comarca geográfica, la cual se puso de manifiesto en su último disco, que incluye la salsa “Solo ayer”, y con la que el artista realizó su primer challenge en la red social TikTok.

“Bueno, yo me atreví, asumí ese reto de algo que yo manejo desde hace mucho tiempo, pero que no había mostrado, yo siempre he sido salsero, eso habita en mí de muchas maneras, y de hecho, mis canciones son pop, pero también son bachatas”, expresó.

También dijo que, a pesar de que canciones de “Pavel Trópico” han tenido muy buena acogida, no ha lanzado el álbum completo porque no ha podido terminarlo, indicando que ha llevado el ritmo que la pandemia de la COVID-19 le dicta.

Manifestó que este nuevo disco aún sin estar terminado se ha convertido en su producción más laureada, debido a que la canción “Y basta ya” fue nominada a “mejor canción Tropical” en la entrega anual del Latin Grammy, y dijo que hay muchas posibilidades de que la bachata “Y hoy” corra con la misma suerte.

“Paso a paso”

Al hablar específicamente de la celebración de los 20 años de “Paso a Paso”, Pavel dijo que la fiesta se dividió en dos presentaciones que estará realizando los días 27 y 28 de este mes para poder cantar canciones que no pertenecen a ese álbum y deleitar así todo su público.

“Han pasado 20 años. Antes me decía, ‘yo soy loca contigo’, pero ahora me dicen ‘mi mamá está loca contigo’, la narrativa ha cambiado un poco y esa persona que me dice ‘mi mamá es loca contigo’ también va”, dijo sonriendo.

Asimismo, reconoció que “hay una memoria emotiva con ese disco en específico” y considera que la noche del show en el que cantará solo canciones de “Paso a Paso” las personas no se darán cita para ver el cantante, sino por el disco y lo que representa para ellos.

