(VIDEO) Cantautor asegura merengue “está muy mal”; exponentes no se adapta a nuevos tiempos 

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantautor dominicano Cristian Berroa aseguró que el género musical merengue en estos momentos se encuentra en una situación muy difícil, porque a su entender no hay relevos y los exponentes tampoco se adaptan a los nuevos tiempos.

“El merengue está super mal, porque el tema del merengue es que no hay relevo, el relevo no es un tema familiar, es un tema de gusto popular y como se vendió como una herencia no recibió el apoyo que necesita”, expresó.

Expuso que los merengueros tampoco se han sabido renovar de acuerdo al tiempo, indicando que la cantidad de músicos que integran a una orquesta no son exportables.

Berroa externó sus valoraciones en una entrevista realizada por Krimeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 38:18).

Aseguró que el merengue ha ido en decadencia por el alto costo de su producción, enfatizando que en la actualidad la tecnología ha facilitado todo, dejando rezagados algunos géneros musicales.

“No es lo mismo poner un DJ que te hace todo, y tú le pagas con un solo presupuesto, que pagarle a 16 músicos, o sea, hay un gasto enorme con relación a la dinámica musical”, indicó.

En ese sentido, expuso que la música en general está en un momento muy difícil, porque según expresó, hay una mezcla entre lo comercial y el arte, al tiempo en que se confunde la libertad con el libertinaje.

“Hay una situación muy marcada y es que lo que vende es lo que se promueve, y se percibe como arte y no precisamente es eso, entonces la música está en un proceso muy difícil porque el arte es mostrar de una forma más limpia y pura los talentos”, externó.

