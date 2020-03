(VIDEO) Cantantes sacan provecho a epidemia, crean “La cumbia del coronavirus” y dembow

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El coronavirus ha provocado una histeria mundial debido a sus efectos en la salud de las personas pero también ha hecho que cantantes, instagramers y creadores de contenido le saquen provecho de forma jocosa con la finalidad de entretener.

Tal es el caso de la banda de música de la ciudad mexicana de Oxaca identificada como “El Capi, quienes han sacado una pieza identificada como “La Cumbia del Coronavirus”.

La letra de dicha canción hace referencia a los efectos provocados por el Covid-19 o coronavirus en las personas, igualmente dice que este guarda cierta familiaridad con otro virus, que azotó mundialmente, identificado como Chikungunya.

“El coronavirus, el coronavirus que te desmaya y te hace sentir mal”, reza un estribillo de la canción.

Asimismo, dicha pieza culmina su diciéndole a las personas que se cuiden y se mantengan saludables: “Que tenga cuidado por todo el mundo compadre, ten cuidado que te puede matar”.

Otras canciones han sido elaboradas a través del mundo con palabras y mensajes ofensivos con respecto al coronavirus y al lugar donde se originó el brote.

Canciones en República Dominicana

La República Dominicana no se quedó atrás con la elaboración de una canción relacionada al Covid-19 o coronavirus ya que el exponente urbano conocido como Yofrangel lanzó un sencillo el mes pasado titulado “Corona Virus”.

La pieza elaborada con matices de dembow y mezcla jamaiquina cuenta con un video que presenta a Yofrangel dentro de una ambulancia padeciendo los síntomas del mortal virus.

“Cuídate que anda por allí, coronavirus, enfermero enfermero tráigame la mascarilla, me duele la cabeza. Tapate la boca que no me vas a enfermar, el coronavirus a mi no me va a dar”.

Tras su lanzamiento en la plataforma de YouTube el cantante de música urbana a alcanzado más de 1.5 millones de reproducciones por parte de los usuarios.

Anuncios

Relacionado