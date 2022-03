(VIDEO) Cantante haitiano agradece a RD por fijarse en talento y no en nacionalidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con 24 años de edad y dos viviendo en la República Dominicana, el joven haitiano Chrushman Saúl, finalista en la segunda temporada de reality The Voice Dominicana, valoró que a su llegada a la República Dominicana le haya tocado convivir con personas que se fijan en el talento y no en la nacionalidad.

“Ha sido muy difícil, me ha tocado trabajar duro y todavía me toca seguir haciéndolo para poder sobrevivir, porque la vida de un joven extranjero, haitiano, es muy difícil. Gracias a Dios que me dio ese talento, pero también he podido estar con personas que tienen buen corazón”, indicó.

En una entrevista realizada por Raymond Moreta en el programa “La Embajada”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Saúl agradeció a Dios por haberle otorgado el don que le ha permitido salir adelante lejos de su nación.

“Yo nací con ese don, ese talento de la música y tocar instrumentos, empecé a cantar de verdad cuando tenía ocho años en la iglesia. Participé en competencias, pero nunca salí como ganador, siempre estaba en segundo lugar”, agregó.

Contó que a su llegada al país de la mano de un amigo, se enteró del reality “The Voice Dominican”, para el que audicionó por whatsapp a través de un video y posteriormente fue llamado para que lo realizara de manera presencial, en el que participaron alrededor de 4,000 personas y en el que resultó electo.

De igual forma, habló de la relación que cultivó con el artista venezolano y su coach de en The Voice Dominicana, Nacho, a quien le agradeció por el apoyo brindado durante todo proceso.

“Nacho es una persona muy humilde y amable. Nacho te quiero mucho, gracias por tus consejos y por apoyarme. Nacho es un artista completo, él me dio consejos de cómo manejar el escenario, la emoción”, expresó.

Comentó que “hablar el idioma fue una obligación, porque la competencia me obligó, yo necesitaba entender las preguntas. Aprendí a través de la música, pero también veía películas en español; o sea, me puse para eso porque yo quería aprender más”.

El joven cantante, también valoró la amistad cultivada con sus compañeros en el reality, misma que aseguró aún perdura, amigos con los que pretende realizar colaboraciones musicales a lo largo de su carrera.

En tal sentido, sostuvo que la competencia le dejó como enseñanza que la humildad es algo muy importante; es por eso, que aseguró que su meta de ahora en adelante es seguir siendo humilde para poder llegar lo más lejos posible.

