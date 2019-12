(VIDEO) Cantante Ellie Goulding ayuda a conductor arrastrado dentro de su auto por un camión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REINO UNIDO.- La cantante británica Ellie Goulding ayudó a rescatar a un hombre que fue arrastrado dentro de su auto por un conductor de camión que aseguró no haberse percatado del inusual incidente, hecho ocurrido el lunes en una carretera de Reino Unido.

La cantante Goulding, de 32 años, y actualmente posicionada en el top 10 de ese país, se dirigía a los estudios de BBC Radio 1 para su participación en el programa Live Lounge, cuando se percató de la situación y ayudó al conductor que estaba atrapado dentro del auto.

En un video que circula en redes sociales, puede apreciarse cómo un camión, de color rojo, y perteneciente al servicio postal Royal Mail, va arrastrando un auto marca Volkswagen, modelo Golf, de color azul, con el conductor dentro mientras va transitando en medio de la vía.

Asimismo, se observa cómo un otro conductor que se percata del incidente se coloca al lado del chofer del camión para que este se detenga, al tiempo de preguntarle por qué está haciendo lo que hace.

“No lo vi, no me di cuenta de esto, discúlpame yo no te vi, lo juro, no te vi”, decía el conductor al desmontarse del camión y ver el auto empotrado en el frente.

De su parte, la empresa Royal Mail ha enviado un comunicado mostrando su preocupación por el accidente, donde esperan que nadie haya resultado herido durante el incidente.

De igual modo dijeron estar investigando el hecho ocurrido con su conductor.

