(VIDEO) Cantante cristiano Israel Amarante lanza su más reciente sencillo “Nadie como Tú”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante y compositor cristiano Israel Amarante, lanzó su más reciente éxito “Nadie como Tú”, una canción que se hizo popular entre los medios cristianos y que forma parte de su álbum Solamente de Ti Live.

Un comunicado de prensa indica que luego del lanzamiento de su primer álbum, Amarante “pasa por un proceso de búsqueda del Señor con el fin de entender los planes de Dios para su vida y ministerio, llegándose a preguntar si su llamado en la música sería solamente para bendecir a los miembros de su congregación o que si estaba en los planes de Dios que su adoración pudiera llegar más lejos y extender así la bendición otros”.

“Estaba adorando al Señor una mañana en la iglesia y al terminar el servicio una hermana se me acercó y me dijo: Dios tiene planes contigo y quiere usarte para llevar su adoración a otros lugares. Lo que la hermana no sabía en ese momento, es que esas breves palabras eran la respuesta de Dios a mi oración”, expresó Amarante.

Agregó que esta nueva apuesta musical, la cual llega acompañada de un video clip, es una mezcla fresca y con un toque góspel que promete ser de bendición para muchas personas, donde se realza la pasión de adorador del salmista que una vez más nos invita a reconocer que No hay Nadie como Jesús.

Amarante nació en Santo Domingo, República Dominicana. Es hijo, esposo, padre y líder del ministerio de alabanza de la congregación Familias de Paz; es adorador, compositor, músico y productor.