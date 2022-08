(VIDEO) Cándido Simón propone RD sea sede de encuentro con ONU para tratar problema haitiano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cándido Simón, especialista en derecho penal, constitucional y negocios internacionales, consideró que es momento para que el Gobierno “fuerce y convoque” un encuentro con la Organización Naciones Unidas (ONU) en territorio dominicano, para buscar soluciones al problema haitiano.

Enfatizó que es con acciones, “no con discursos, ni proclamas en la Puerta del Conde” que se pone fin al “cáncer” que afecta directamente al territorio haitiano, pero que tiene mucho que ver con la República Dominicana por ser el vecino más cercano.

“No basta con moler sin edificar, si usted tiene un criterio sobre el tema haitiano, no empiece diciendo que los haitianos defecan en las calles, porque eso no va a resolver y esta es la solución que se está planteando para un problema que no es de ellos solamente, también es de nosotros, porque es un vecino con cáncer y el apartamento de nosotros es el que está más cerca”, expuso.

Al ser entrevistado por Aneudy Ramírez y Samuel Sierra en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, sostuvo que desde su punto de vista, la frontera con Haití debe ser “económica”: un lugar para desarrollar proyectos en los que los ciudadanos haitianos tengan la oportunidad de laborar y regresar a su nación.

Explicó que “mientras estén haciendo muros lo van a saltar, de la misma manera que pasa en Melilla con España, donde existen vallas con siete pies de profundidad y catorce pies de altura, con militares de ambos lados y como quiera las saltan, las brincan”.

“Haití no es un problema de Haití, también es de nosotros, porque es el vecino más cercano que se está quejando de cáncer la noche entera y no nos deja dormir, pero todos vivimos en el mismo edificio que se llama comunidad internacional”, emitió.

“No hay invasión haitiana, están aquí”, afirmó el penalista, argumentando que no niega la presencia de una gran población extranjera en el país, pero aseguró que no se trata de una invasión, sino personas que buscan “existir”.

De igual forma, el constitucionalista se refirió a la Marcha Patriótica, que encabezó el Instituto Duartiano el pasado 6 de este mes, en la Zona Colonial, como una movilización en contra de los haitianos pobres y no de los ricos que habitan las grandes urbanizaciones de la República Dominicana.

“Fue una marcha patriótica contra los haitianos pobres, porque no fueron a marchar donde están los haitianos ricos que viven en la Urbanización Real y por la Anacaona, que esos son los que han boicoteado la solución del tema haitiano, porque viven del caos, que no viven en Haití, sino de Haití”, expuso.

En ese sentido, resaltó que los que promueven la violencia verbal en contra de los haitianos que “existen” en la República Dominicana, no se proclamaron en contra de “la intromisión de la Naciones Unidas y de la Embajada Americana”, respecto a la proclamada Ley de Extinción de Dominio.

