(VIDEO) Cándido Simón dice hará entender a El Pachá que la comunicación tiene límites

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Cándido Simón sostuvo que Luis Federico Martínez, mejor conocido como El Pachá, ha cometido un error gravísimo al referirse a la expareja del expelotero Juan Encarnación, quién está acusado de cometer agresión sexual contra su hija menor, y emplazó al comunicador a mostrar las presuntas fotos intímas de la madre de la niña que tendría en su poder para enseñarle que el derecho a comunicar tiene límites.

“Eso me va a dar la oportunidad de enseñarle a El Pachá que hay límites y no solo a él, sino a la gente desbocada que no quiere entender que la comunicación tiene reglas y si es por la vía digital es peor”, expresó.

Simón emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Dary Terrero, en el programa “La Gente Habla con Dary Terrero”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que El Pachá y Emilio Ángeles, quienes se habrían referido al caso recientemente en un programa de televisión, han cometido un error gravísimo, y es por lo que interpuso la semana pasada un acto de intimación para que estos se retracten de lo que habían dicho sobre la expareja del expelotero.

“Ellos van a confrontarse con un proceso penal y no por difamación e injuria, sino por violación al artículo 337 del Código Penal, que prohibe que se difundan conversaciones privadas y ellos dijeron que tienen conversaciones entre la señora y el papá de su niña, y están diciendo que tienen imagenes supuestamente intimas de ella, estoy esperando que la suban”, manifestó.

También determinó que en este caso estaría existiendo un conflicto de interés, donde la actual pareja de Encarnación supuestamente está contratando personas para vender la idea de que todo lo ocurrido es porque la madre de la niña tiene intereses económicos, sin embargo, aseguró que esta última tiene mejores condiciones financieras que el expelotero.

Asimismo, precisó que el tema no se trata de la mamá de la niña con Juan Encarnación, sino de la hija con su padre, por lo que pidió que el asunto sea tratado con respeto y decencia.

“Al final de la historia, al comienzo y mientras tanto es un tema familiar, administre esto con una vocación de solución familiar, no compliquen las cosas”, agregó.

