(VIDEO) Candidato PNVC: no basta con asumir posturas de oposición sin tener buenas propuestas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Juan Cohen, candidato presidencial y presidente del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), sostuvo este miércoles que los candidatos que presentó el partido de la mano de Ramfis Domínguez Trujillo no tuvieron un buen desempeño, por lo que asegura no basta con asumir una postura opositora sino se tienen buenas propuestas.

“Yo no digo que Ramfis no sume, pero los candidatos no tuvieron un buen desempeño, de esos quinientos y tantos sacamos a penas 7,500 votos, yo digo que los candidatos tienen que hacer un trabajo de presentar propuestas, de que hablen, no basta con posiciones, se debe traer propuestas a la comunidad”, indicó Cohen.

Las declaraciones de Cohen fueron emitidas durante una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu, Aleisa Peguero, José Gómez y Julián Abreu, durante el programa “Enfrentados”, de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

El postulande del PNVC respondió en ese tenor, al ser abordado sobre si la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez sumó en algo a esa organización política.

En ese sentido, también agregó que a ese partido no le fue muy bien en el aspecto municipal, ya que los candidatos solo sacaron un promedio de 8 votos cada uno.

Ramfis Trujillo

Cohen indicó que el ex candidato presidencial Trujillo Domínguez, interpondrá una medida cautelar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que si se decide que se reestablezcan los derechos entonces él será el primero en acatarla.

“Ramfis era nuestro candidato, yo tuve que asumir la candidatura porque el no puede participar, yo era su candidato a la vicepresidencia, ojalá le vaya bien”, sostuvo Cohen.

En ese sentido, enfatizó diciendo que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no le permitió a Domínguez Trujillo participar de la contienda electoral de 2012, asegurando que no había renovado el padrón electoral.

“Tuvimos tres votos en contra y dos a favor, el mismo presidente del tribunal y el otro juez a favor nuestro emitieron votos razonables, decían, esta gente cumplieron con todo, estamos violando la Constitución, no nos dejaron participar por un tema político en las elecciones”, aseveró.

Aseguró que desde el año 2012 están esperando sentencia del Tribunal Superior Electoral sobre dicha candidatura.

Debates presidenciales

El presidente del PNVC ponderó a que se presenten y debatan ideas de candidatos presidenciales, asegurando que su organización es la que tiene actualmente una verdadera idea transformadora para el país.

Pactos y alianzas

Cohen manifestó que duró alrededor de diez años fuera de los torneos electorales lo cual provocó que si no se presentaba a la contienda electoral de 2016 este desaparciera del escenario político.

Indicó que en ese entonces el Comité Político de su partido pacto en alianza con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo resultado fue la obtención de unas cuantas regidurías y el se alzó con su diputación del Parlamento Centro Américano (Parlacen).

“Nunca hemos sido parte del Gobierno del PLD, ni de ningún otro partido. Para no salir en ese momento del escenario político hicimos ese pacto, pero no fuimos parte del Gobierno. Ni un barrendero del PNVC fue parte de ese Gobierno”, explicó Cohen.

Aseguró que todo se trató de una sobrevivencia política en vez de una monetaria, como asegura ocurre en la mayoría de los casos.

Asimismo, manifestó que en estos momentos se han estado haciendo alianzas como es el caso de la candidatura a senador por Santiago, donde se pactó con Eduardo Estrella como candidato a la curul en el Congreso.

“Hicimos esas alianzas porque teníamos regidores ahí, y nuestro partido no tenía candidato, había que participar de alguna manera”, sostuvo el presidente del PNVC.

En ese orden, indicó que el formalizar alianzas no indica que esa organización política se volque a apoyar vagabunderias, sino temas puntuales y municipales con candidatos que se entiende han hecho un buen trabajo.

Anuncios

Relacionado