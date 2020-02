(VIDEO) Candidato alcaldía SDE por FP dice leonelistas quedaron en PLD votarán por él

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este (SDE) por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Joaquín Hilario, aseguró que los leonelístas que se quedaron en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo favorecerán con el voto en las elecciones municipales de este domingo.

“Ellos están ahí, del viejo partido ellos están ahí, y van a votar por Joaquín Hilario a la Alcaldía, estando en ese partido viejo”, aseveró el candidato al ser entrevistado el lunes en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”.

Asimismo Hilario opinó que los que no ganen los comicios de febrero, tampoco podrán triunfar en los presidenciales y congresuales del 17 de mayo.

Igualmente indicó que la Fuerza del Pueblo lleva buenos regidores por la coalición de partidos aliados, unos seis en total, entre los que figuran el Revolucionario Social Cristiano (PRSC), el Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); el Partido Unidad Nacional (PUN) y el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS).

Propuesta para gobierno municipal de SDE

Al ser cuestionado sobre los proyectos que tiene en su programa municipal, Hilario planteó un plan para adecentar la rivera del río Ozama, sacando a las personas que viven en sus orillas y sustituirlas por locales que resulten en un incentivo turístico, como restaurantes, hoteles, entre otros, con fondos del gobierno central.

“Vamos a sacar a las personas que viven a la orilla del río Ozama, ese es el proyecto que el presidente Leonel Fernández aún tiene en carpeta, y lo vamos a hacer en nuestro gobierno municipal y con el gobierno central con Leonel Fernández a la cabeza”, expresó el candidato de la Fuerza del Pueblo.

En torno a los trabajos y programas conjuntos con la Alcaldía del Distrito Nacional, Hilario sostuvo que firmó un acuerdo con el postulante de su partido en esta demarcación, Johnny Ventura, en el cual se trabajarán, simultáneamente, problemáticas como el tránsito.

“Nosotros fuimos a un hotel, Johnny Ventura y Joaquín Hilario, y firmamos un acuerdo para eso mismo, para trabajar mancomunadamente para las dos alcaldías tanto del Distrito Nacional como de Santo Domingo Este, incluyendo el tránsito”, sostuvo Hilario.

Crítica a propuestas de candidato

Hilario también se refirió a la propuesta del candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Manuel Jiménez, tildándolo de ¨tener la cabeza desamueblada” por plantar la construcción de un estadio de de béisbol en el municipio.

“Ese señor habla de hacer un estadio de béisbol en Santo Domingo Este, hay que tener la cabeza desamueblada para tu decir que harás en SDE un estadio de béisbol”, exteriorizó Hilario.

En ese orden, indicó que el municipio carece de servicios básicos como agua potable, al igual que de calles, aceras y contenes debidamente asfaltadas, por lo que cuando llueve los ciudadanos se enlodan los pies.

“Es muy bueno decir que yo voy, que tu vas, vaya a Santo Domingo Este, vaya allá para que usted vea la problemática que hay”, manifestó, asegurando ser un emprendedor que tiene once años con una fundación y una de las personas que más colabora con los munícipes.

El postulante por la Fuerza del Pueblo también expuso, que no puede ser posible que una persona fallezca y que nadie le pueda donar un ataúd.

Corrupción en el cabildo

Sobre el tema de la corrupción que existe en el cabildo de Santo Domingo Este, Joaquín Hilario expresó que las leyes están ahí y no son cumplidas.

“No hay voluntades de hacer cumplir las leyes, a los ayuntamientos los auditan cada 6 meses, a mí me enseñaron que la ley es la ley”.

Problemática en el transporte y movilidad de SDE

Joaquín Hilario sostuvo que para resolver el problema del transporte está el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y los presidentes del transporte como Juan Hubieres, sector del que lleva tres regidores en su boleta electoral.

“Nosotros hicimos un levantamiento de nuestro municipio a qué hora pico es el problema del tránsito, ya que la avenida Venezuela tiene tres vías alternas y la avenida Sabana Larga, haremos varios desvíos”, indicó Hilario.

Desarrollo del turismo en SDE

Hilario indicó que en el municipio de Santo Domingo Este existen estructuras para fomentar el turismo en esa demarcación tales como el Faro a Colón y el acuario.

“Si aquí hay un acuario por favor póngale peces, aquí hay un mono en el zoológico que él mismo se prepara su comida y un tiburón vegetariano y sin dientes”, haciendo alusión al abandono de los animales.

Estudiantes de SDE

En cuanto a los estudiantes de Santo Domingo Este que tienen que migrar a estudiar en el Distrito Nacional, enfatizó en que debe ser construida una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lo cual no ha sido posible por que no hay voluntad de hacerlo.

“Yo veo la gente que dice voy a hacer y voy a hacer, pero por Dios hágalo, hágalo”, dijo Joaquín Hilario.

Elecciones municipales

El candidato de la Fuerza del Pueblo (FP) dijo que se siente como el eventual ganador de la contienda electoral municipal que se avecina para el próximo 16 de febrero.

Igualmente indicó que se siente cómodo con los integrantes de su boleta, quienes le acompañarán en la contienda electoral.

“Con los regidores me siento muy bien, muy bien”, puntualizó.

“Si yo con 53 años llego a la Alcaldía y me pongo a malversar dinero que no es mío entonces Dios debe de decir ya llévenselo, ya que asegura que hay que trabajar por los demás”, dijo el también empresario de Santo Domingo Este.

Elección en la boleta

Joaquín Hilario indicó que los votantes deben elegirlo en las elecciones porque toda su vida a trabajado de manera transparente, y asegura que no le tiene miedo a nada.

“Toda mi vida he sido transparente, no le tengo miedo a nada, nadie puede decir que Joaquín Hilario ha malversado algo, no tengo cola, me pueden brincar por donde quiera, por donde sea me pueden buscar”, aseguró Hilario.

Igualmente dijo que llevará al ayuntamiento es lo que yo sé como empresario, lo que ha aprendido como empresario para distribuir las cosas como van en esa entidad municipal.

El aspirante al cabildo de SDE se expresó en esos términos tras ser entrevistado por los comunicadores Aneudy Ramírez, Camila García Durán y Esmeralda Mancebo, quienes conducen el programa El Nuevo Diario En la Tarde, transmitido de lunes a viernes de 5:00 a 6:00 por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

