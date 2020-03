(VIDEO) Candidato a regidor PLD: Encuestas son como versículos bíblicos, cada quien toma lo que entiende

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO .- El candidato a regidor de la circunscripción número uno del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jorge Feliz Pacheco, indicó este miércoles que las encuestas son como versículos bíblicos en tiempos de confusión donde cada quién toma lo que entiende es mejor.

“Las encuestas cuando hay tiempos confusos son como los versículos bíblicos, cada quien toma lo que entiende y lo que le llega la palabra. La encuesta que manejamos, los números y la data que tenemos en la plataforma 360 del PLD, es para darle un triunfo arrollador tanto a Gonzalo como a Domingo”, aseveró Feliz Pacheco.

El candidato del PLD se expresó en estos términos tras ser entrevistado por el comunicador Kelvin Faña, durante la transmisión del programa “Hablemos de Política”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Igualmente, sostuvo que en las campañas electorales existen candidatos que ganan encuestas y que a su vez se convierten en perdedores de elecciones.

Alocución de Leonel Fernández

El joven político fue preguntado sobre la alocución del presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, y dijo que lamentablemente no pudo verla porque se encuentra buscando votos.

“No pude verla estoy buscando votos. Yo creo que la gente le cogió la seña, lamentablemente hay gente que no quiere elecciones, que no quiere auditoría, en definitiva eso se traduce en que hay gente que no quiere que le cuenten los votos.

Candidatura como regidor

Feliz Pacheco también habló de su candidatura como regidor, diciendo que siempre planteó que en el momento que tuviera la oportunidad de hacer campaña la misma estaría enfocada en concientización a los ciudadanos.

“Siempre dije que cuando me tocara mi momento, mi turno al bate, iba a hacer una campaña no tan política, sino una campaña de conciencia ciudadana, y eso es lo que he hecho poner en práctica todo lo aprendido en talleres de marketing político y lo que soy”, sostuvo el candidato del PLD.

El político peledeísta aseguró que el 72% de los munícipes de la circunscripción uno no saben lo que es un regidor, y lo peor es que casi el 80% nunca les ha visto las cara o no le conoce el timbre de voz.

Anuncios

Relacionado