(VIDEO) Candidato a diputado pide debate sobre aplazamiento elecciones de mayo por coronavirus

View this post on Instagram

#EnLosMedios | Joel Díaz pide abrir debate sobre si se inicia campaña o postergan elecciones de mayo por Coronavirus. – El candidato a diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pidió contemplar la posibilidad de abrir un debate nacional sobre la pertinencia de iniciar la campaña e incluso de postergar el día de las elecciones congresuales y presidencial, esto de cara al Coronavirus o Covid-19 que se cierne sobre el país. – Díaz hizo la propuesta tras ejercer este domingo su derecho al voto en las elecciones municipales extraordinarias que calificó de exitosas y organizadas. – “No es tiempo de politizar el tema, es tiempo de unidad para afrontar como nación la pandemia. Exhorto a las autoridades políticas, a que abramos un debate nacional sobre la pertinencia de iniciar la campaña e incluso de postergar el día de elecciones congresuales y presidencial. De igual manera, analizar escenarios para que las empresas, los emprendedores, y trabajadores a destajo tengan incentivos, sí le pedimos a la gente quedarse en casa”, dijo. – Refirió que las medidas a tomar para evitar los contagios por Coronavirus, deben ser producto de una concertación nacional, y que solo juntos es posible frenar la pandemia. “Les pido a todos los candidatos de mayo que dejen a un lado sus intereses personales y pongamos a la gente de primero”, expresó. – “Desde nuestro espacio vamos a seguir concientizando a nuestra gente. Juntos vamos a seguir renovando la forma de hacer política y, actuar con soluciones. En tiempo de incertidumbre, la fe nos debe acompañar, pidamos a Dios que nos bendiga a todos y nos proteja”, finalizó. – Hasta el momento, en la República Dominicana se han detectado 11 casos importados del Coronovirus o Covid-19, confirmados por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. El caso más reciente es el de la diseñadora dominicana, Jenni Polanco, quien contrajo el virus en España. – #ElTurnoEsAhora‬ ‪#JoelDiazDiputado‬ ‪#RENOVARyACTUAR