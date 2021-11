(VIDEO) Candidata a Miss República de SDO dice participó en certamen para transmitir mensaje positivo

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La modelo y excandidata a Miss República Dominicana Universo, Ashley De León, calificó como positiva su participación en el concurso, porque entiende que con su firmeza está transmitiendo un mensaje positivo a las chicas que muchas veces se sienten acomplejadas con su cuerpo, a pesar de las críticas generadas por su físico.

“Mi objetivo es dar a entender que toda la belleza no es simplemente por fuera, también hay belleza interior, y que no se sientan acomplejadas con su cuerpo porque toda la belleza es hermosa”, indicó la joven oriunda de Santo Domingo Oeste.

De León externó sus valoraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Paola De La Rosa y Elmer Féliz, mientras conducían el programa “Novedades”, el cual se transmite a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto16:24).

Afirmó que pese a todos los comentarios negativos que recibió luego de participar en el certamen de belleza, nunca ha perdido el enfoque para seguir adelante haciendo realidad sus sueños.

“Fueron tantos los comentarios negativos y yo no me enfoqué en ninguno de ellos, pero eso en ningún momento me hizo sentir menos, no me sentí frustrada”, expuso.

Por esta razón, la joven hace un llamado a todas las mujeres que no se sienten bien con su cuerpo, a aceptarse tal y como son, al tiempo en que les recordó que la seguridad en una mujer juega un papel importante y puede inspiración para otras.

“Yo me siento bien con mi cuerpo, cuando tú te amas, te quieres a ti misma y lo das a demostrar eso vale por mil”, declaró.

Asimismo, la modelo expresó que para poder participar en el concurso tuvo que sacrificar muchas cosas incluyendo sus estudios universitarios, porque ella entendía que ese era un sueño que ella debía hacer realidad y a las pasiones hay que dedicarle tiempo.

“Tuve que parar la universidad, y tuve que pedir permiso muchas veces en mi trabajo, gracias a Dios ellos me dieron la oportunidad y entendieron que eso es un sueño y una pasión que yo tengo, esto no es un juego o un pasatiempo, esto es una pasión que hay que dedicarle tiempo”, indicó.

