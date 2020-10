(VIDEO) Candidata a miembro de la JCE aboga por mayor participación femenina en procesos electorales

View this post on Instagram

La abogada y aspirante a miembro del Pleno de la Junta Central Electoral (@juntacentral ), Lenis Rosángela García Guzmán aseguró que de ser seleccionada trabajará para superar traumas de procesos electorales anteriores y “el impacto negativo para la credibilidad de esta institución”. García Guzmán afirma que aunará esfuerzos para mejorar el servicio en el registro civil. #ElNuevoDiarioRD #JCE