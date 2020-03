(VIDEO) Canciller Vargas sobre informe de EEUU: “En el país se vive en una democracia plena”

View this post on Instagram

El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado(@miguelvargasm ), respondió de inmediato, este miércoles, a las acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que asegura, entre otras cosas, que la libertad de prensa fue atropellada y que el Gobierno ha avalado la corrupción y la impunidad de sus funcionarios. Vargas Maldonado señaló que “todo el mundo sabe que vivimos en una democracia plena, de valores, de justicia y de respeto a los derechos humanos”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord