(VIDEO) Canales de Venecia lucen totalmente limpios tras ausencia de turistas por coronavirus

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Los canales de agua de la ciudad de Venecia, en Italia, han vuelto a recobrar su transparencia luego de la ausencia de turistas que han limitado su presencia tras el brote de la pandemia mundial identificada como el COVID-19 o coronavirus.

Los videos que han sido presentados en medios internacionales, muestran cómo las aguas han recobrado su esplendor y vista cristalina por el escaso tránsito de gondoleros y pequeñas embarcaciones entre las viejas y atractivas edificaciones que atraen a los turistas.

Igualmente se ha reportado que la calidad del aire ha mejorado y el ruido ha descendido a niveles inimaginables, mismos que eran producidos en principio por la cantidad de turistas que atestaban las calles de la ciudad.

Las imágenes también muestran cómo pueden verse los peces nadando al igual que el fondo, los cuales previo al brote del COVID-19 no podían observarse por el sucio y lo turbio del agua.

El gobierno local decidió cerrar el país a los turistas por la pandemia del coronavirus, con la intención de que sus habitantes se vean contagiados por el virus.

“Es increíble, no hay barcos, no hay ruido, no hay tráfico”, contó un residente de la localidad.

Asimismo, las órdenes del gobierno indican que las calles, plazas y espacios culturales deben permanecer vacíos para evitar posibles focos de contagio del COVID-19.

Hasta el momento más de 31,500 casos han sido reportados en Italia como positivos del COVID-19 de los cuales 2,500 han muerto debido al brote.

