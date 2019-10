(VIDEO) Campesinos de El Seibo afirman continuarán lucha por tierras tras desalojo de inmediaciones Palacio Nacional

View this post on Instagram

Los peregrinos de El Seibo que fueron desalojados de las inmediaciones del Palacio Nacional denunciaron este jueves haber recibido maltrato por parte de las autoridades. Los parceleros afirman seguirán su lucha hasta ser recibidos por el presidente Danilo Medina (@danilomedina). Responsabilizan a las autoridades de lo que les pase. #elnuevodiariord