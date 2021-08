(VIDEO) “Camila Cienfuegos”, dice no se retracta de lo que ha dicho de Ana Simó; asegura está en paz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga y educadora sexual Camila Gómez Encarnación “Camila Cienfuegos” manifestó sentirse en paz a pesar de haber causado revuelo en las redes sociales revelando conversaciones privadas que sostuvo anteriormente con la doctora Ana Simó, sosteniendo que siempre ha hablado con pruebas, por lo que no se arrepiente de lo que ha dicho.

“Estoy en paz, todo lo que he dicho ha sido cierto, no he manipulado, ni he editado nada, siempre he hablando con pruebas. Hay mucha gente que dice que mi manejo le resta credibilidad a mi lucha y respeto su opinión, pero no la comparto en absoluto”, expresó.

Cienfuegos emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el comunicador Dary Terrero, en el programa “La Gente Habla con Dary Terrero”, el que se transmite en la plataforma digital, El Nuevo Diario TV.



Sostuvo que aquellos que piensan que no ha actuado de la mejor manera en su lucha contra el intrusismo laboral dentro de la citada disciplina, es porque según ella “les pica” que su personalidad sea diferente.

“Lo que le pica a la gente es que yo soy diferente, que no soy como tú, soy como soy y esa es mi ventaja, es mi manejo y usted tiene que respetarlo”, dijo.

También aclaró que su accionar contra la doctora Simó y la estudiante de término de psicología Lisbeth Genao, no ha sido movido por celos ni para recibir nada a cambio, ya que aseguró que en su cuenta de OnlyFans genera lo suficiente para que el dinero no sea su vehículo.

Durante la entrevista, Cienfuegos reconoció que la doctora Simó, quien es actualmente la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) “es una buena profesional” en su área, sin embargo, consideró que la misma “está sobrevalorada”.

“Para mí, y quizás para muchos, está un tanto sobrevalorada, es buena, pero no tan buena como realmente la quieren poner, estamos hablando de que ella es vista como el mayor referente de psicología en este país”, expresó.

