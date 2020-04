(VIDEO) Cámara de Comercio insta a empresarios a tramitar transacciones estrictamente necesarias de Registro Mercantil

View this post on Instagram

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), Manuel Luna, hizo un llamado a todos los empresarios para que, si bien el servicio de Registro Mercantil ha sido restablecido, se limiten a realizar las transacciones que son realmente necesarias. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD