(VIDEO): Camacho niega labores en Cámara de Diputados estén paralizadas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, negó este martes que en el Congreso Nacional estén paralizadas las labores legislativas, como han afirmado algunos legisladores. Esto luego que Josefa Castillo, diputada por el Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ) y Máximo Castro Silverio, del partido Reformista Social Cristiano (PRSC), denunciaran que debido a la crisis interna que atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ), el Congreso Nacional está inactivo. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do