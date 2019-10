(VIDEO): Camacho elogia postura de Gonzalo de respetar resultado

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El presidente de la Cámara de Diputados, Radhames Camacho, definió como democrática la postura del precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), Gonzalo Castillo, quien llamo a la ciudadanía a respetar los resultados de las primarias. Señaló que la primarias se han desarrollo de manera tranquila y con muy buena actitud de parte de la población que acudió a votar temprano en el proceso de este domingo. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #Primarias6octElNuevoDiario