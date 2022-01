(VIDEO) Califican de populismo se anunciara Abinader pagó con su dinero viaje a Fitur

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los comunicadores Leandro Campos y Emelin Pujols calificaron de populismo que medios de comunicación anunciaron que el presidente Luis Abinader costeó de su dinero el viaje a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022, tras considerar que este es un gasto que debía cubrir el Estado.

“Lo que es populismo es que el presidente vaya en clase económica, eso si es populismo, porque para resolver los problemas de la nación no necesariamente usted tiene que tomar una OMSA para resolver los problemas de la nación, no hay que montarse en el Metro, porque eso lo único que genera es populismo”, comunicó Pujols.

“Desde el Gobierno no debieron promover que él pagó el viaje en clase media, no, a él le tocaba ir en clase ejecutiva, pero además, él no tiene que cubrir esos gastos y mucho menos decirlo”, expresó Campos.

Ambos comunicadores externaron sus consideraciones mientras conducían el programa “En el Foco”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 09:50).

En conjunto, los dos profesionales de la comunicación consideraron que Fitur es una actividad que podría traer múltiples beneficios para el crecimiento económico del país, por tanto, a su entender el Estado debió haber asumido el costo del viaje.

Además, Emelin Pujols, supuso que quizás Abinader tomó esta iniciativa con la intención de erradicar la idea que existe en el país de que estos tipos de viajes eran utilizados como placeres para los invitados.

“Pudo haber sido porque anteriormente estos viajes se utilizaban como placeres, por eso quizás para guardar la forma el presidente trata de ser lo más transparente posible, pero entiendo que un presidente no debería pagar de su bolsillo algo que él va en representación del Estado”, expresó Pujols.

Por su parte, Leandro Campos manifestó que a su entender este tipo de actos es considerado una simpleza que distrae las miradas de las funciones que debe cumplir el presidente de la República, agregando que el mandatario debería fijarse más en la forma en que se administran los bienes del Estado.

