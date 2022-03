(VIDEO) Calacote estrena su nuevo sencillo y video, “La Receta”, junto a Jencarlos Canela

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La sensación internacional de la música Latina urbana, Calacote, lanza su nuevo sencillo y video “La Receta” junto a la super estrella global el cantautor, actor y empresario Jencarlos. La combinación entre ambos artistas es la receta perfecta para crear un tema romántico mostrando otro lado del artista urbano dominicano. El nuevo sencillo está disponible en todas las plataformas digitales y de streaming.

“La Receta” es de la co-autoría de Calacote, Jencarlos y MAFFIO®, quien también estuvo a cargo como de costumbre de la producción del tema. Representando la nueva ola del género urbano, Calacote continúa sorprendiendo a sus fanáticos con su lírica, versatilidad y flow único.

El video filmado en Miami, FL en locación en un “diner” el estilo de los años 50’s invocando un sentimiento romántico y de nostalgia. En el video, codirigido por Joshua Burgos y MAFFIO, Calacote interpreta el papel de mesero mientras que Jencarlos es él cocinero, ambos tratando de enamorar a la chica que tiene “La Receta” perfecta. El videoclip captura la esencia coqueta del tema y la química entre ambos artistas.

Con tan sólo 22 años, Calacote, se posiciona como el futuro del género Latino urbano. Calacote hizo historia como el primer artista firmado por el multipremiado productor, cantautor y empresario dominicano, MAFFIO®, en su casa disquera ALKATRAKS Music Group®.

Calacote es una triple amenaza y está listo para el éxito internacional como el único artista Latino urbano que compone y canta en español, francés e inglés. Calacote capturó la atención de la industria de la música y fanáticos con los sencillos “Azafata” junto a MAFFIO, “Bruja” junto a la estrella dominicana, Kiko el Crazy e “Intercambio” junto a Akapellah feat. Jessy Terrero.

El sonido de Calacote es caracterícaracterísticamente suyo y tiene una sonoridad distintiva que lo hace instantáneamente reconocible para los oyentes; la marca de un futuro artista icónico. Su apariencia y sonido redefinen el “nuevo día” (new day) de la música urbana dominicana, haciendo que su herencia cultural dominicana, estadounidense y francesa sea conocida y accesible a una audiencia internacional. Calacote fue nombrado por la prestigiosa Revista Billboard® como parte de las tendencias musicales de 2022: “Billboard Latin Music Trends to Look for in 2022”.

Jencarlos es una estrella internacional, cantautor, actor y empresario. Su exitosa carrera como cantante se debe a su poderosa voz y presencia escénica. Su talento natural para actuar lo ha llevado a ser uno de los actores Latinos más respetados a nivel mundial. Como cantautor ha ganado múltiples premios y recibido reconocimientos multi platino y diamante.

Hizo historia como el primer artista Latino independiente en debutar en la posición #1 en Billboard®. En su faceta como actor ha protagonizado shows en inglés y español en las cadenas más importantes como NBC, FOX, ABC, Telemundo, Televisa y Univisión.

Es parte del elenco de la película “Man from Toronto” protagonizada por Kevin Hart y Woody Harrelson, la cual estrena en agosto de 2022. Algunos de sus más recientes hitos musicales es lograr alcanzar el doble Diamante con “Bajito”, con el sencillo “Baby” logró el doble platino y con el éxito “Pa que me invitan” alcanzó el tope de las listas- logrando alcanzar disco de Platino en América Central y Sur América.

Calacote se encuentra promocionando su nuevo sencillo “La Receta” y se encuentra trabajando en su su álbum debut a lanzarse durante el segundo trimestre de 2022. Calacote continúa dando pasos agigantados en su carrera internacional de la mano de MAFFIO y su casa disquera ALKATRAKS Music Group. ALKATRAKS Music Group es distribuido por Inner Cat Music Group.

