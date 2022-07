(VIDEO) Café Racer: La unión perfecta entre rock and roll, la velocidad y el café

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Café y motos ¿Funciona esta combinación? Te cuento que sí y existe desde la década de los cincuenta. Se tratar de la motocicleta Café Racer, surgida en Reino Unido de la mano de algunos roqueros, para visitar en caravana a la única cafetería en la ciudad que permitía escuchar rok and roll.

De acuerdo con Carlos de León, integrante de Team Moto Electric RD, este movimiento comenzó tomar fuerza cuando los jóvenes decidieron a realizar carreras, que tenían como objetivo recorrer distancias específicas antes de que terminaran cada canción.

En el programa “Con el Tanque Full”, transmitido por El Nuevo Diario TV, De León expuso que con el tiempo los jóvenes comenzaron a modificar sus motocicletas logrando superar los 160 kilómetros por hora, la mayor velocidad alcanzada en esa época.

En resumen, Café Racer es el resultado de mezclar energía juvenil, cuero negro, rock and roll, velocidad y café. En la actualidad este estilo aún sigue vigente, ha sido adoptado por grandes marcas y llevado a la movilidad eléctrica sin perder de vista su esencia original.

Sí, amante de la velocidad, la Café Racer están disponibles en la Republicana Dominicana y luego de probarla, Carlos de León, contó que lo mejor de la motocicleta es que a simple vista parecer de combustión y no eléctrica y esta es la parte que más llama la atención de las personas.

“El estilo es muy llamativo, donde quiera que iba la gente me paraba y cuando yo la encendía y veían que no emite ningún sonido se sorprendían. Otra cosa que me llamó la atención es que esta moto es modificable, la parte del timón se puede cerrar o cambiar”, emitió.

Sostuvo que esta moto es “tan retro” que hasta sus faroles son de alógeno. Asimismo, aclaró que esta moto no está fabricad apara trabajar en la calle debido a que es de 30 amperes y tiene un kilometraje por autonomía muy corto.

Sin embargo, expuso que tiene la ventaja de que batería se puede extraer para recargar, así que si tu trabajo es muy lejos, también podrías recargarla mientras trabajas.

