(VIDEO) Cacerolazos vuelven a retumbar este sábado, esta vez convocados por PRM y PLD

Cacerolazos se hacen sentir la noche de este sábado en distintos sectores de la capital, con la diferencia de que hoy fueron convocados tanto por el Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ), como por el de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ). El PRM promocionó su manifestación en Twitter bajo el hastg #CacerolazoSeVanPLD y el oficialismo, #CacerolazoSeVanNarcos. #Elnuevodiariord