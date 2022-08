(VIDEO) Cabo de la PN en estado crítico tras recibir disparo en la cabeza durante huelga en Moca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La Policía Nacional informó este lunes que uno de sus agentes resultó herido de gravedad en la cabeza, cuando se encontraba patrullando en Moca por el llamado a huelga en ese municipio.

Se trata del cabo Darío Trinidad de los Santos, quien recibió un disparo en la cabeza por mano de desconocidos que arremetieron en contra de los uniformados próximo al callejón Los Paulinos.

La PN aseguró que se encuentra trabajando en la captura de los autores, a quienes hizo el llamado de entregarse por la vía que consideren pertinente.

Durante una rueda de prensa, Edgar Amable Luna, un doctor de la Clínica Unión Médica en Santiago, manifestó que joven cabo se encuentra en estado crítico debido a que la bala que perforó su cráneo.

“La herida que recibió el agente del orden es una herida de bala, le afectó su cráneo, es una herida con puerta de entrada y no se salida, ha generado mucho edema cerebral y los pronósticos del paciente son muy malos, pero son de pronósticos luminosos, porque es una herida muy seria, actualmente no tiene criterio quirúrgico, estamos haciendo algunas evoluciones a ver si podemos beneficiarlo con algún tipo de intervención pero hasta que no tengamos todos los estudio realizado y el pronóstico de mejora, no podemos hacer ningún tipo de intervención quirúrgica”, subrayó el médico.

