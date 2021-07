(VIDEO) Bulova: Mi carrera siempre ha sido guerreando y eso para mi es un deporte

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente urbano Michael Rafael Nova Almánzar mejor conocido como “Bulova” se refirió a las contiendas que ha tenido con otros artistas de su mismo género como son Rochy RD y Lápiz Conciente, y dijo que no se le queda callado a nadie.

“Yo soy un rebelde con causa y no me le quedo callado a nadie, yo vengo del género hip hop y mi carrera siempre ha sido guerreando, para mí eso es un deporte”, manifestó.

Bulova emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por la comunicadora Laurie Peña, en el programa Novedades, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 15:33).

Declaró que no tiene amistad con el artista Rochy RD y dijo que “nosotros no nos hablamos porque es algo personal todavía”, indicando que si él quiere llevarlo al plano musical se lleva, pero siempre tratando de que sea parte del negocio porque a eso se le saca el jugo.

En ese sentido, habló sobre lo ocurrido en un video publicado en las redes sociales donde ambos artistas tuvieron un choque de miradas.

“Yo conozco a 4 o 5 del grupito de él, y cuando nosotros pasamos ellos nos saludaron, pero cuando vieron que él venía tuvieron miedo de hacerlo, entonces él y yo chocamos miradas pero solo eso sucedió”, agregó.

Resaltó que cuando está con su equipo de trabajo trata siempre de saludar si hay un artista apoyándolo en las actividades, y afirmó que es una persona con alta autoestima y que cree mucho en su talento.

También habló sobre los enfrentamiento que ha tenido con el artista Lápiz Conciente, asegurando que “con Lápiz eso es viejo”, ya que dice tener muchos años de enemistad desde que se fue del grupo y decidió ser solista, agregando que siempre quedan picardías.“Yo he demostrado que mi carrera no tiene que apoyarse hablando de fulano, porque soy un artista que me establecí y de respeto, siempre trato de crecer y de evolucionar, mi carrera no se deja manchar por cosas del pasado”, declaró.

Informó que cumple 9 años como artista dentro de la música como Bulova, indicando que ya es una leyenda.

“Porque, ¿quién no sabe de Bulova dentro de la música urbana?, pero no es solo saber, porque hay muchos artistas que se hacen populares pero no tienen el respeto de arraigo, ni fanáticos que los sigan y que peleen por ti, no tienen artistas o colegas que les respeten”, dijo Bulova.

