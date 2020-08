(VIDEO) Bryant Graty, el nuevo exponente que incursiona en la música urbana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un nuevo exponente dominicano del género urbano busca abrirse camino en la música. Se trata de Bryant Grety, un joven con grandes deseos de materializar sus sueños de llegar a ser un reconocido artista del género urbano.

La pasión de Grety por la música urbana nació desde que era tan solo un niño, así lo manifestó durante una entrevista en el programa “Novedades”, que se trasmite por la plataforma digital de “El Nuevo Diario”, donde también expresó que su madre sin darse cuenta, lo fue motivando poco a poco hacia la música.

“Desde que era niño mi mamá me decía que iba a ser cantante porque me gustaba cantar y tenía cierta inclinación por los ritmos y me fue poco a poco impulsando a ella con sus palabras de motivación”, dijo el exponente urbano.

Agregó que agradece a la vida por concederle el privilegio de tener amigos artistas ya que eso le ayudó a dedicarse completamente a la música.

El intérprete de “El Chapon” y “Chiquiti-to”, reveló que no le ha sido sencillo introducirse en el controversial mundo urbano y para ello ha tenido que durar incontables horas dentro de un estudio de grabación para hacer su música y darse a conocer.

Con tan solo menos de dos años cantando de forma profesional debow, ha logrado colaborar en el éxito musical llamado Ram Bin Bam, junto a grandes exponentes urbanos como Rochy RD, Químico Ultramega, Yomel El Meloso y Tief Bellaco.

Agradeció el poyo que ha recibido de parte de los cantantes Químico Ultramega y Rochy RD, al dejarle colaborar con ellos y promover su música en sus redes sociales.

