(VIDEO) Britney Spears y Backstreet Boys se unen con el tema “Matches”

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Britney Spears y el grupo Backstreet Boys han cumplido el sueño de muchos de sus fans que pedían a gritos una colaboración, y este viernes han lanzado la canción “Matches”, publicada dentro del álbum reeditado de “Glory” de la artista, que acaba de salir en todas las plataformas.

“Estoy tan emocionada de sacar esta canción junto a mis amigos. Deseando de escuchar lo que pensáis de ella”, señalaba la cantante a través de su cuenta oficial de Instagram.

Mientras, los Backstreet Boys, una de las bandas más conocidas de finales de los 90 y que, tras una larga separación, publicaron un nuevo álbum en 2019, hablan de un día esperado y sin precedentes.

“Qué día tan GLORIOSO es… nos han preguntado por la posibilidad de una colaboración como esta durante los últimos 20 años y hoy es el día!! #BritneyXBackstreet finalmente está aquí!”, escribían en esta misma red social.

Con un sonido pegadizo, bailable y eléctrico, capaz de transportar al oyente directamente a hace dos décadas, Britney Spears y Backstreet Boys han entrelazado sus voces en esta producción con la que ya han conseguido ser tendencia en Twitter.

El tema producido por Ian Kirkpatrick y Michael Wise aparece en la mencionada nueva edición del álbum de 2016 de Spears, “Glory”, junto con las canciones recientemente lanzadas “Swimming In The Stars” y “Mood Ring (By Demand)”. Una semana después de la publicación del álbum en formato vinilo, ya está en el Top 10 de iTunes.