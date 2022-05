(VIDEO) Brenda Sánchez asegura le ha tocado “guayar la yuca” para mantenerse en el espectáculo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para la comunicadora Brenda Sánchez la parte más difícil en su carrera no ha sido llegar, sino mantener su marca, reconociendo en su discurso que no es perfecta, pero entiende que lo importante en la vida es levantarse y seguir adelante ante cualquier adversidad, porque para impregnar sus huellas en la comunicación y el espectáculo le ha tocado “guayar la yuca”.

“Yo siempre digo que no es llegar, de llegar llegamos todos, es mantener el nombre y la marca con una trayectoria que no es fácil en este medio. No soy santa, al contrario soy una mujer desgraciada totalmente, lo peor del mundo, he cometido muchos errores, pero trato de levantarme y de echar para adelante, todos metemos mucho la pata y aprendemos de esas experiencias”, expresó.

Asimismo, reveló que el truco para canalizar toda su energía es el “colágeno de paz”, un estilo de vida que decidió asumir en 2019 con el objetivo de crecer haciendo las cosas bien, en base a sus propias metas y no en lo que piensan los demás.

“El colágeno de paz, es una terapia que comencé desde el 2019 que hice un cambio en mi vida, definitivamente el colágeno de la paz conlleva muchas cosas, la gente piensa que esto es un relajo, pero realmente es un estilo de vida, es hambre de crecer, tratar de hacerlo bien, pero no para el otro, sino para uno mismo, porque cuando te comienzas a llevar del otro gastas mucha energía y nunca vas a estar conforme, por eso lo que tu hagas, que sea porque quiera hacerlo”, detalló.

En una entrevista realizada por Hermes y Manuel Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Sánchez agradeció a Dios por los frutos que durante 27 años ha cosechado con su carrera, por el afecto y el reconocimiento que recibe del pueblo dominicano.

Puntualizó que dentro de las diferentes actividades en las que le ha tocado desempeñarse, pudo desarrollar la habilidad de ubicarse y adaptarse a cada espacio y momento, lo que le permitió irse desatacando de forma natural en el mundo de la comunicación social.

Asimismo, narró que de sus inicios tiene muy buenos recuerdos y se expuso como una afortunada en los medios, porque fue mimada y consentida como una niña “adorada” por sus productores.

Al ser cuestionada sobre cómo se encuentra su corazón en estos momentos, la productora se declaró una persona feliz, que vive su vida sin la intensión de hacerle daño a nadie. De igual forma, manifestó que el amor es energía y no se debe buscar, porque simplemente llega cuando hay empatía, química, pero sobre todo continuidad.

“Con la experiencia aprendí que a veces es bueno estar solo, hay veces que te tienes que enamora de ti misma y cogerte gusto contigo mismo y valorarte, porque a veces por la soledad, las mujeres sobre todo, tomamos malas decisiones y escogemos al que no es simplemente por no estar solas; entonces, es mejor quedarte sola tranquila y que tenga que llegar, te llega”, indicó la conocida santiaguera.

