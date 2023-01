(VIDEO) Braathen gana en Aldeboden y se pone líder de la clasificación de eslalon

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El esquiador noruego Lucas Braathen se proclamó vencedor en la prueba de eslalon de la Copa del Mundo celebrada en Aldeboden por delante de su compatriota Atle Lie McGrath y del alemán Linus Strasser.

Braathen completó las dos bajadas en un tiempo total de 1:49.31, habiendo liderado la primera de ellas por delante del resto de sus competidores con 54.35 y cayendo hasta la posición número dieciséis en la segunda al firmar 54.96.

En el caso de Lie McGrath hizo un quinto puesto en el descenso inicial (55.29) y un decimotercero en el posterior (54.73), acumulando 1:50.02. Por su parte Strasser terminó en tercer lugar en su primera acometida (54.95) pero al igual que el resto de integrantes del podio bajó sus prestaciones en la segunda, donde fue decimoctavo con 55.28 para totalizar 1:50.23.

IN OTHER NEWS!!!! And Atle qualified as well 🤌🏻🤌🏻🤌🏻 #AlpineSkiing #AlpineNorway #AtleLieMcGrath #LucasBraathen #FISalpine pic.twitter.com/EAdoWTN5hK

