(VIDEO) Boxeador africano muere tras ser noqueado en el ring

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un boxeador africano perdió la vida tras recibir un fuerte golpe en la cara durante un combate en un ring en Zimbabue, al sur de África.

El fenecido respondía al nombre de Taurai Zimunya, de 24 años de edad, quien murió en el sexto asalto del combate al ser golpeado por el boxeador Tinashe Majoni, en un hecho captado en video el pasado 31 de octubre.

“Se siguieron todos los protocolos médicos y se brindó asistencia de emergencia en el ring antes de que el boxeador fuera trasladado al hospital”, mencionó La Junta Nacional de Control de Boxeo y Lucha de Zimbabue (ZNBWCB).

Después del hecho, Zimunya fue trasladado al hospital, pero nunca recobró el conocimiento. Medios locales señalaron que el pugilista murió producto de un derrame cerebral producido por los golpes que recibió en su rostro.

Por su parte, el exentrenador de Taurai, Tatenda Gada, declaró a la ‘BBC Sports África’ : “Nos han robado uno de nuestros mejores prospectos. Trabajé con Taurai durante más de cuatro años; lo vi progresar y él era uno para el futuro”.

24-year-old boxer dies after receiving a KO, Taurai Zimunya lost his life two days after the fight, due to a brain hemorrhage. pic.twitter.com/DyElpKgZzz

— Moises Lopez (@chapoisat) November 3, 2021