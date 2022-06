(VIDEO) Botello: “Violar protocolos de seguridad crea sociedad de terror”; reintroduce nuevo proyecto sobre 30% AFP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por La Romana, Pedro Botello, sostuvo este jueves que violar los protocolos de seguridad crea una “sociedad de terror” y pone en desventaja a quienes andan en la legalidad, por lo que no favorece que se desarme a la población en estos momentos.

“Quien anda en la ilegalidad se fortalece en estos momentos porque van a comenzar a desarmar ahora a quienes están legal, ¿pero quién desarma a los que tienen chilena y armas ilegales, que están en esos barrios haciendo y deshaciendo con la sociedad?”, expresó.

Señaló que en los países desarrollados los protocolos de seguridad son fundamentales e inviolables, y criticó que en el país las reglas se “rompan” por amistades o hermandad, refiriéndose al caso de la muerte de Orlando Jorge Mera.

Botello fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Ahora mismo una alarma de que vamos a desarmar a todos, ¿a quiénes vamos a desarmar, a los que estamos legal, a los que nos estamos protegiendo en una sociedad de inseguridad, en una sociedad donde se han hecho 50 mil planes, ‘Barrio Seguro’, ‘Navidad Segura’ y todos han fracasado porque son programas de momento?, preguntó.

En tal sentido, el legislador consideró que se debe ver la profundidad del plan de acción que ha implementado “con pantalones” en esta materia el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, frente a denuncias internacionales por supuestas violaciones a los derechos humanos, e incluso nacionales.

“Yo no estoy de acuerdo con que se violenten los derechos humanos, pero hay que poner orden señores, las reglas no pueden ser solo de momento, no pueden ser por moda, porque te digan en las redes sociales que hay inseguridad, hay que analizar todos estos temas con profundidad”, puntualizó.

Proyecto 30% AFP

Al hablar del proyecto de su autoría que plantea la devolución a los trabajadores dominicanos del 30% de su acumulado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Botello indicó que hay una reintroducción en el Congreso de la iniciativa con aspectos “más importantes”.

Precisó que el nuevo proyecto de ley plantea la devolución a los trabajadores dominicanos del 30 % de su acumulado en las AFP para casos de emprendimientos y emergencias.

“Esa parte la está planteando el proyecto, casos de emergencia. Hay una enfermedad terminal, qué hago yo con esperar 60 años si necesito 500 mil pesos para operarme y lo tengo ahí, pero no tengo acceso, tendré vida para esperar 60 años si no me opero?”, expuso.

De igual forma, expresó que el nuevo proyecto plantea la devolución del 100% del acumulado a quienes están viviendo en el extranjero y ya no van a cotizar más en el sistema, y además, una bonificación para los períodos escolar y navideño, sobre el equivalente al 30% de las ganancias anuales que generan las AFP.

“Por qué no una bonificación de las ganancias que tú tienes, al cierre del año fiscal se llevaron 4,500 millones de pesos las AFP por ser intermediarias entre el Estado dominicano y los afiliados”, cuestionó.

El diputado indicó que su lucha ha cambiado y ahora se lleva solo en el hemiciclo porque lo han “descalabrado” en términos económicos, sin embargo, afirmó que la dignidad de esta lucha se mantendrá hasta que el pueblo quiera salir a la calle.

