(VIDEO) Botello revela ha dado positivo tres veces al COVID-19 “y no se lo había comentado a nadie”

El Nuevo Diario, Santo Domingo. – El diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en La Romana, Pedro Botello, reveló este jueves que ha dado positivo al COVID-19 en tres ocasiones y que no se lo había comentado a nadie.

“Y le digo algo, yo no he publicado en ninguna parte que haya sido contagiado con el coronavirus y yo he estado afectado tres veces de coronavirus, tres veces (se ríe) he estado afectado, en todo este período yo he estado afectado tres veces por el coronavirus y a nadie le he dicho, me he quedado en distanciamiento, he hecho mis tés, los vapores y han desaparecido los síntomas, sin yo anunciarle a nadie ni decirle al país que estaba afectado”, explicó Botello.

Sin embargo, el legislador ha acudido a las sesiones de la Cámara de Diputados y en días pasados encabezó una manifestación en La Romana en reclamo de que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entreguen el 30% del dinero que tienen acumulado a los empleados para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia.

Dijo además que la población no debe alarmarse porque el coronavirus es algo con lo que se debe aprender a vivir.

El diputado se ha mantenido asistiendo de manera normal al Congreso Nacional.

