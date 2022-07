(VIDEO) Botello promete hacer “temblar la capital” con tsunami de trabajadores si no aprueban 30% de AFP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, advirtió que si al llegar la campaña electoral la clase política no ha aprobado el proyecto de Ley que plantea la devolución a los trabajadores dominicanos del 30% de su acumulado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se va a formar un tsunami de trabajadores dispuestos a hacer “temblar la capital y pasar factura”.

“Si la campaña llega y la clase política no ha aprobado esa propuesta se va agravar la situación, porque la gente en esta ocasión va a pasar factura a los enemigos de los trabajadores, a los enemigos del pueblo”, expresó.

En una entrevista realizada por Liliam Mateo, Enrique Mota y Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Botello explicó que se está conformando una “gran federación nacional” con más de 50 mil dirigentes con la intención de continuar luchando.

(Ver en el minuto 20:56).

Reiteró que cuando ese tsunami humano de trabajadores del todo el país venga a la ciudad de Santo Domingo a exigir, “la capital va a temblar”.

“Estamos esperando conformar todas las asociaciones, los gabinetes municipales, los gabinetes distritales, que son las asociaciones que tienen que conformar en cada municipio un gabinete de dirigencia”, sostuvo.

Extinción de dominio

El diputado por La Romana marcó postura en contra de la aprobación del controversial proyecto de Ley de Extinción de Dominio, tras considerar que el país no está preparado para hablar de una iniciativa de esa magnitud, enfatizando que primero hay que crear la conciencia, establecer las estructuras, educar y orientar, porque la final será la ley será utilizada como un instrumento de perecuación política.

“El empresario que no esté con el que está en el gobierno se irá a pique, porque te van a perseguir; entonces, esto hay que estudiarlo muy bien tranquilamente, porque hay aspectos que tienen que ser analizados en frío para nosotros poder tener una verdadera Ley de Extinción de Dominio”, afirmó.

En ese sentido, precisó que todos los argumentos que se ha utilizado para defender la extinción de dominio son infundados y agregó que vio con mucho agrado la solicitud del expresidente de la Suprema Corte de Justica, Jorge Subero Isa, de que la ley sea engavetada porque representan un peligro.

“Extinción de dominio es la extinción de una propiedad, tú no me puedes hablar a mí de que es una la ley ordinaria cuando es un derecho fundamental y la Constitución es muy clara en su artículo 110. Cuando se habla también de la retroactividad, tú no me puedes plantear a mí que un delito existente, la ley que se aplica es ley del momento, tú no puedes hacerme una ley nueva para agravarme la situación”, emitió.

Relacionado