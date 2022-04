(VIDEO) Botello deposita por tercera ocasión proyecto que busca entregar el 30% de los fondos de AFP a trabajadores 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, depositó este martes por tercera ocasión el proyecto de ley que busca el retiro del 30% de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para ser entregado a los trabajadores.

Botello en compañía del diputado Braulio Espinal, destacó el apoyo de otros legisladores a esa iniciativa de ley cuyo “único objetivo es que la población, los trabajadores puedan recibir parte de sus recursos que han sido cotizados en las Administradoras de Fondos de Pensiones”.

Destacó que dentro de los nuevos elementos del proyecto de ley es la entrega del 100% para aquellos trabajadores que sobrepasan los 53 años de edad y no van a alcanzar acumular 360 cotizaciones “y como aquellos que se fueron al extranjero que se le entregue su dinero”.

Dijo que estipula la bonificación para el período escolar y el período navideño sobre el equivalente al 30% de las ganancias anuales que generan las AFP, por concepto de comisiones “a costilla de los trabajadores”.

“Insistimos, nos mantenemos firmes. No desistimos, no nos vamos a cansar que no crean que nos vamos a cansar, vamos a luchar hasta ver concretizada esta conquista del pueblo dominicano”, manifestó Botello.

