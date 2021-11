(VIDEO) Botello deplora Cámara de Diputados apruebe 25 préstamos y no 30% de la AFP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado Pedro Botello criticó el jueves la facilidad que ha tenido la Cámara de Diputados de aprobar 25 préstamos sin que se llegue a la aprobación de entregar 30% de los fondos de las Administradoras Fondos de Pensiones (AFP) a los trabajadores dominicanos.

“Tan difícil que ha sido aprobar el 30% y tan fácil para aprobar 25 préstamos. ¿Dónde estarán los economistas pagados por las AFP que no opinan sobre la estabilidad económica?”, escribió en su cuenta de Twitter

En la misma red social, el funcionario publicó un video de su intervención en la Cámara Baja, en la que deplora la facilidad en la que sus compañeros aprobaron un préstamos para el fortalecimiento del programa del servicio civil.

“Que difícil se le ha hecho aprobarle al pueblo el 30%, pero para esto (préstamos) facilísimo, calo par esto no hay trabas, para esto es un camino abierto, para esto se modifican las estructuras y llegamos a las que queremos, pero no llegamos al 30%, así no porque eso es indignante”, enfatizó.

Botello, recordó a los diputados que quienes lo trajeron al cargo fue el pueblo y no la oligarquía, por lo que es por el pueblo que se tiene que representar en la Cámara de Diputados.

De igual forma, llamó a sus compañeros a definir su rol y norte hacia la población.

