(VIDEO) Botello critica Valdez Albizu sea ratificado con el mismo salario

Luego de la confirmación de Héctor Valdez como Gobernador, nuevamente del Banco Central, por parte del presidente electo Luis Abinader (@luisabinader), Pedro Botello (@pedrobotello_), expresó en video este lunes que es una atribución del nuevo mandatario designar a su nuevo gabinete, no obstante, se pregunta si de igual forma le va a confirmar el sueldo exorbitante que percibe de casi 2 millones mensuales, entre otros privilegios del cargo. #Elnuevodiariord