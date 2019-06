VIDEO: Boston honra el legado y oraron por la pronta recuperación de David Ortiz antes del juego

EL NUEVO DIARIO, Boston (EE.UU.).- El mundo del béisbol de las Grandes Ligas, y en especial los Medias Rojas de Boston, mostraron todo su apoyo este lunes al expelotero dominicano David Ortiz, quien fue herido el domingo en Santo Domingo de un disparo.

La noche de este lunes el equipo de los Red Sox honraron el legado y oraron por la pronta recuperación de David Ortiz antes del juego ante los Rangers de Texas, en el Fenway Park.

Las muestras de apoyo también han llegado de todos los segmentos de la sociedad estadounidense, como lo demuestran las redes sociales, que expresan todos los deseos de que Ortiz pueda tener una rápida recuperación.

The @RedSox hold a moment of reflection for Big Papi. ❤ pic.twitter.com/hjqZDkdB8f

— MLB (@MLB) 10 de junio de 2019