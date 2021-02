(VIDEO) Booker y los Suns se mantienen en el camino de la victoria

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS, EE.UU.- Devin Booker logró 23 tantos para los Suns de Phoenix, que ganaron a domicilio 97-128 a los Grizzlies de Memphis, informaron este domingo medios locales.

Phoenix ganó por octava vez en nueve juegos. Los Suns anotaron 22 triples el viernes por la noche en Nueva Orleans en un juego en el que superaron a los Pelicans 41-12 en el último cuarto en una victoria por 132-114.

Esta vez, Booker anotó cinco de los 24 triples de la franquicia de los Suns.

